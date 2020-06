Slachtoffers aanslag vuurwerkbom Urk terug in hun woning: ‘Veel ellende gehad’

Wat een verschil. Op maandag 4 november, ruim een etmaal na de explosie, laat Bos aan deze krant de ravage in zijn woning zien. Alsof een tornado van de voordeur naar de achtertuin is getrokken. Een muur is omver geblazen, alle deuren liggen eruit, de pui aan de achterkant is ontzet. Nu, zeven maanden later, ligt het huis er weer piekfijn bij. De schade is hersteld, de bewoners zijn terug, na zes weken in een bed and breakfast en vier maanden in een seniorenwoning op Urk. ,,Eindelijk’’, verzucht Hennie Bos.