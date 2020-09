Slagtand van een mammoet kopen? Dat kan in deze loods op Urk: ‘Klanten betalen soms 10.000 euro’

Zo werden honderden kilo's drugs ‘vakkundig’ verstopt in vrachtwa­gen van zoon wethouder Urk

6 augustus De Britse Border Force heeft details vrijgegeven van de enorme drugsvangst vorige week in de vrachtwagen van een 32-jarige chauffeur uit Urk. Containers met zonnebloemen en rozen voorzien van een dubbele bodem zaten vol met 419 kilo cocaïne en speed. De drugsoperatie duurde ruim 12 uur en is een van de grootste vangsten in het Verenigd Koninkrijk dit jaar.