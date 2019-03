‘Soufyan is een Urker, laten we dat niet vergeten’

video's Dit is wat we tot nu toe weten over de rellen op Urk

13 maart Een woedende menigte, gooien met vuurwerk en meerdere brandstichtingen. Een jongerenruzie op Urk liep maandagavond compleet uit de hand. Een dag later was er opnieuw veel dreiging en werden meerdere personen opgepakt. Dit is wat we tot nu toe weten over de rellen in het vissersdorp.