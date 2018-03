'Standbeeld zeeheld op Urk? Haal het neer'

Houd de voorhamer in de aanslag, schrijft ze op haar website. Essed moet niets hebben van de verering van omstreden zeehelden op Urk. Eerst nam de raad een motie aan om de straten in nieuwbouwwijk Schokkerhoek naar mensen als Michiel de Ruyter en Jan Pieterszoon Coen te vernoemen. Kort daarop begon de 15-jarige Klaas Johannes Wakker een inzameling voor een standbeeld van een 'zeeheld'. ,,Veel van wat we tegenwoordig hebben in Nederland is aan hun te danken'', zei hij tegen deze krant. De teller stond donderdagmiddag overigens op 95 euro.