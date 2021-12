Stevige kritiek op door gemeente Urk georganiseerde informatieavond over corona: ‘Waarom is dit nodig?’

‘Alles wat je wilt weten, moet weten en denkt te weten over corona. Wat weet jij nog niet?’ Met deze woorden prijst de gemeente Urk de bijeenkomst over het coronavirus aan die maandagavond te volgen is via het eigen YouTube-kanaal. Huisartsen, ziekenhuismedewerkers, een predikant en een inwoner die long-covid heeft, beantwoorden vragen van inwoners over het coronavirus. Onder meer de Urker hoogleraar Jan Bakker, die in coronatijd op de intensive care in New York heeft gewerkt, schuift aan.