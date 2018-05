Straf geëist tegen Urker dirigent voor misbruik leerlinge in kerk

Tegen de Urker Jaap K., een bekende dirigent en koorbegeleider in de christelijke muziekwereld, is vier maanden voorwaardelijke cel en een werkstraf van 150 uur geëist. Hij wordt verdacht van het seksueel misbruiken van een 15-jarige leerlinge in 2007.

K. ontkent de beschuldigingen in alle toonaarden.

Ontucht

In 2007 jaar werd K. ook al veroordeeld vanwege ontucht. In 2005 betastte hij een meisje, leerling van de middelbare school waar hij destijds als docent werkte.

Petrakerk

In de rechtbank in Lelystad beschuldigt de officier van justitie de Urker ervan in juni 2007, tijdens een privé muzieksessie in de Petrakerk op Urk, het slachtoffer te hebben gedrogeerd en vervolgens te hebben gepenetreerd met vingers en tong. De man is organist in de Petrakerk en muzikaal adviseur bij het EO-programma 'Nederland Zingt'.

Schaamte

Het slachtoffer voelde zich naar eigen zeggen schuldig en schaamde zich. Pas bij bedrijfstraining jaren later kwamen weggestopte emoties weer omhoog waarna zij in 2015 aangifte deed.

Bewijs

Veel direct bewijs was er na elf jaar niet meer. Het hardste bewijs is een reactie van K. op een brief die het slachtoffer hem in 2015 schreef waarin zij hem aanspreekt op het vermeende misbruik. ,,Ik heb echt heel veel spijt van hoe ik onze vriendschap heb misbruikt. Ik had dat toen nooit mogen doen.’’ Vervolgens geeft K. aan dat ze het achter zich kunnen laten nu het 'tien jaar geleden is'.

Intiem

De advocaat van de verdachte, Kate Lans, betwist echter dat de kopie van de brief in het strafdossier dezelfde brief is die haar cliënt van het slachtoffer heeft gekregen. ,,In die brief gaat het niet over wat er zou zijn gebeurd in de Petrakerk, maar over een moment in Drachten.’’ Toen zou K. ook intiem zijn geweest met het inmiddels meerderjarige slachtoffer.