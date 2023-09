Bizarre slotfase met tijdelijke staking én twee goals: Almere City grijpt tegen PEC Zwolle naast historisch punt

Almere City FC heeft op knotsgekke wijze naast het eerste punt uit de clubgeschiedenis in de eredivisie gegrepen. Voor eigen publiek tegen PEC Zwolle, een andere promovendus, maakte de ploeg van trainer Alex Pastoor diep in blessuretijd de gelijkmaker, maar amper een minuut later viel toch nog de 1-2. Na die goal werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt omdat vanaf de tribunes een beker op het veld belandde.