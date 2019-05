Strandgangers op Urk kunnen voortaan naar toilet en douchen

Nutsvoorzieningen

Het hok komt te staan op de noordelijke punt van het strand en is vanuit het dorp amper te zien. Het onderkomen wordt eind deze week geopend, maar is pas in de loop van volgende week bruikbaar. Eerst moeten de nutsvoorzieningen worden aangesloten.

Het plaatsen van sanitair is de laatste stap om het gebied een impuls te geven. Zo zijn anderhalf jaar geleden ruim honderd extra parkeerplaatsen aangelegd in de buurt van het strand. Deze voorkomen dat op drukke dagen de strandgangers hun auto in het oude dorp van Urk parkeren. Dit zorgde voor de nodige overlast en verstopte wegen. Ook is een blauwe zone ingesteld.