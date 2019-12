Streep door nieuwe haven Urk vanwege stikstof

Raad van State heeft een dikke streep gezet door de aanleg van een buitendijkse haven in het IJsselmeer bij Urk. De bestuursrechter oordeelt dat de ecologische onderbouwing van het miljoenenproject op dit moment niet in orde is op het gebied van stikstof.

Door de uitspraak kan de provincie Flevoland op dit moment geen nieuwe buitendijkse haven bij Urk aanleggen. De Raad van State oordeelde namelijk eerder dit jaar met de PAS-uitspraak dat goed onderbouwd moet zijn dat bepaalde ontwikkelingen daadwerkelijk een positieve invloed hebben op de stikstofneerslag.

Effect onzeker

De provincie Flevoland is er bij het plan voor de haven vanuit gegaan dat zich in de toekomst ontwikkelingen zullen voordoen die een positieve invloed kunnen hebben op de omvang van de stikstofneerslag in de Natura 2000-gebieden. Omdat het effect van deze ontwikkelingen op dit moment nog onzeker is, mogen die volgens de Raad van State niet worden meegenomen.

De IJsselmeervereniging had de zaak bij de Raad van Staten aangespannen en heeft diverse bezwaren tegen het provinciale plan. Naast een toename van de stiksfofuitstoot maakt de vereniging zich onder meer zorgen over aantasting van het uitzicht op Urk en de vogelstand bij het IJsselmeer. Alleen op het gebied van stikstof heeft de IJsselmeervereniging gelijk gekregen.

Provinciale staten van Flevoland zijn nu aan zet of zij een nieuw plan willen opstellen om de haven alsnog mogelijk te maken. Als zij dat willen, dan zal in elk geval een nieuwe beoordeling nodig zijn. De provincie Flevoland zegt in een korte reactie de consequenties van de uitspraak te gaan bestuderen en pas later met een uitgebreide reactie te komen.

Zwaar teleurgesteld

De CDA-fractie in Provinciale Staten zegt zwaar teleurgesteld te zijn in de uitspraak. Volgens het CDA moet er nu meteen worden begonnen met een nieuw plan dat wel aan de eisen van de Raad van State voldoet. ,,Deze uitspraak is een enorme tegenvaller voor de hele regio”, reageert Johan van Slooten, Statenlid van coalitiepartij CDA.