Streep door Vlaggetjesdag Urk: geplaagde vissers niet in de stemming voor een feestje

Het besluit is gisteravond tijdens de bestuursvergadering genomen. De knoop werd doorgehakt na raadpleging van de Urker vissersvloot. ‘Aan de eigenaren van de gehele vloot – 100 schepen - is vorige week een brief verstuurd met daarin het verzoek om draagvlak en een financiële bijdrage van 500 euro per kotter voor het organiseren van Vlaggetjesdag (op 1 juni). Slechts vier rederijen en een Belgische eigenaar hebben positief geregeerd op dit verzoek. Van twee eigenaren hebben wij een afzegging ontvangen en van ruim 80 procent is geen enkele reactie ontvangen’, schrijft het bestuur in een persbericht. ,,Uit de twee gemotiveerde afzeggingen blijkt dat het verbod op pulskorvisserij en de Brexit een rol spelen”, licht bestuurslid Paula van der Woude toe. De vissers zijn woedend over dit door het Europees Parlement opgelegde verbod.