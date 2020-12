Strengere maatregelen op Urk om nieuwe rellen te voorkomen: ‘Kinderen zijn angstig, mensen voelen zich onveilig’

Deur op een kier voor Urker vissers na onderzoek over pulsvisse­rij

16 november Komend voorjaar zal de pulsvisserij opnieuw bekeken worden. Dat is de reactie van Europese Commissie, maandagmiddag, bij de bespreking van een onderzoeksrapport over pulsvisserij in de visserijcommissie van het Europees Parlement. Vissers op Urk zijn blij met het nieuwe onderzoek, ook al is het onzeker of de pulsvisserij in de toekomst weer zal worden toegestaan.