Strengere regels op Urk om nieuwe rellen te voorkomen: ‘Er stonden zelfs molotovcocktails klaar’

6 november De kerken op Urk reageren wisselend op de snelle toename van het aantal coronabesmettingen. Sommigen brengen het aantal bezoekers terug na een brief waarin burgemeester Cees van den Bos zijn zorgen uitte en advies van huisartsen. Anderen houden vast aan honderden bezoekers. ,,Het is bij ons veiliger dan in een school of supermarkt.”