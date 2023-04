Stripboek over het brute verhaal achter drie ‘struikelstenen’ op Urk: ‘Niet vergeten wat er is gebeurd’





Drie ‘stolpersteine’ liggen in Flevoland. Voor een woning in Wijk 8 op Urk. Het is een herinnering aan het Joodse gezin dat hier ooit woonde en in 1943 werd afgevoerd naar een vernietigingskamp. Wie waren deze mensen? Daarover gaat stripboek ‘Japien de Joode’ dat maandag is gepresenteerd. ,,We mogen niet vergeten wat er is gebeurd.’’