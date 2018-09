Teller naar 13 septemberbranden op Urk

video + update Tieners opgepakt voor brandstich­ting Urk, mogelijk betrokken bij serie branden

24 september Twee Urker jongens van 17 en 18 jaar worden verdacht van poging tot brandstichting. Het tweetal is afgelopen weekend opgepakt in hun woonplaats. De politie onderzoekt of de jongens ook kunnen worden gelinkt aan de reeks branden die eerder deze maand plaatsvond op Urk.