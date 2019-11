Texels schip zoekt in buurt van vermiste Urker kotter: ‘We twijfelden om terug te keren.’

,,Het was vannacht geen mooi weer”, vertelt Daalder die op dit moment helpt met het zoeken naar sporen van de kotter en zijn bemanning. ,,Er was sprake van behoorlijke golven en een hoop stroming. We twijfelden om terug te keren naar de kust. Het was kantje boord.”

Noodmelding

Bij de kustwacht in Den Helder kwam rond 05.45 uur een noodmelding binnen. Het ging om een noodbaken van de viskotter UK165 ‘Lummetje’. Een woordvoerder van de kustwacht noemt het ‘aannemelijk’ dat het schip gezonken is. Aan boord bevonden zich twee personen, zo meldt de kustwacht. Het schip is inmiddels gelokaliseerd, maar duikers kunnen vanwege het slechte weer nog niet bij de kotter komen.

Alleen reddingboeien gevonden

Op dit moment zoekt hij met een stuk of tien collega-schippers. ,,We hebben alleen nog wat reddingsboeien gevonden. Daarnaast zien we een vliegtuig en een helikopter van de Kustwacht die helpen zoeken.” Daalder weet niet wat er is gebeurd. ,,We stonden te trillen op onze benen toen het noodsignaal uitging. We denken dat het schip is vastgelopen.”

Schip moest lossen in Den Helder, lees onder de foto verder

Volledig scherm De route die Urker kotter ‘Lummeltje’ heeft afgelegd. Maandag is het schip vertrokken vanuit Den Helder om te vissen op garnalen. © Marine Traffic

Uit gegevens van MarineTraffic blijkt dat het schip maandag is vertrokken uit de haven van Den Helder. Vanwege beperkingen mocht de kotter 72 uur vissen. ,,De kotter zou vanochtend om 08.00 uur verse garnalen afleveren bij de visafslag van Den Helder”, zegt Bert de Groot van de Visafslag. ,,Tijdens het veilen hoorden we dat het schip vermist was. Alle alarmbellen gaan dan af.” Dan weten alle vissers hoe laat het is. Dit is de schrik van iedereen.