Tien aanhoudingen bij nieuwe ongeregeldheden op Urk: jongeren bekogelen ME met vuurwerk, flessen en stenen

De ME moest uiteindelijk ingegrepen. Volgens burgemeester Cees van den Bos is ‘een aantal belangrijke aanhoudingen verricht’. Politie Flevoland meldt via Twitter dat tien personen zijn opgepakt.

Bekogeld

Er was veel politie op de been. De ME busjes werden bekogeld met flessen en stenen. Via een speaker werden jongeren aangesproken: ‘Attentie, attentie. Dit is de politie. Verwijder u onmiddellijk anders wordt u aangehouden.’

Grimmig

De sfeer was bij vlagen grimmig. Het ene moment was het even rustig, daarna knalde het toch weer flink. Op een rotonde vlakbij het park werd een vuurtje gestoken.

Volledig scherm Er is momenteel veel politie op Urk vanwege rellende jongeren © Ewoud ten Kleij

Rellen

Vorig weekend liep het compleet uit de hand op Urk. Tientallen jongeren stichtten brandjes en bestookten de brandweer en politie met vuurwerk. Wat de aanleiding is voor de rellen op Urk is niet bekend.

Volgens burgemeester Van den Bos was door het preventief optreden van de politie de overlast de afgelopen avond minder dan een week eerder.

Op sociale media en YouTube circuleren filmpjes met beelden van Urk waar bij wordt vermeld dat de incidenten van vorige week een protest waren vanwege het vuurwerkverbod dat voor heel Nederland is afgekondigd.

Preventief fouilleren

Dit weekend gelden extra maatregelen op Urk, aangekondigd door de gemeente in samenspraak met de politie en het OM. Een deel van Urk is het hele weekend aangewezen als ‘risicogebied’, dit was juist bedoeld om nieuwe rellen te voorkomen. Als het nodig is, kan de burgemeester harder ingrijpen met steviger maatregelen. De politie mag preventief fouilleren.

