Tien Urker vissers die Ketelbrug wilden blokkeren nog in de cel, maar komen vandaag vrij

Urk loopt uit voor Eiland in de Verte: ‘Dit komt binnen’

Met een bordje pasta blikken de regisseurs van Eiland in de Verte vooruit op de première en de drie voorstellingen die volgen. Even later is het zover en nemen 1300 bezoekers plaats op de tribunes in het havengebied. Het theaterspektakel over de aansluiting van Urk bij het vasteland moet iets over de volksaard vertellen en achterlaten. ,,Urk heeft toen veel voor haar kiezen gehad.”

22 juni