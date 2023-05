Tijdens pandemie minder auto's gestolen op Urk

Apeldoorn­se Quillian (18) nieuwe mbo-ambassa­deur

Quillian Blom (18) uit Apeldoorn is de nieuwe landelijke mbo-ambassadeur. De derdejaars student mediavormgeving aan het Cibap in Zwolle wordt hét landelijke gezicht van het mbo. Hij werd maandagavond met ruim de helft van de stemmen gekozen tijdens een Ambassadeursgala in theater Orpheus in Apeldoorn. ,,Dit is echt supervet!”