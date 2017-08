Tonnen schade door lekke wc-leiding op Urker kotter

Misschien was de Urker kotter GY-57 Eben Haezer niet gezonken in de haven van IJmuiden als direct bij het waarnemen van de lekkage 112 was gebeld. Of als het schip gewoon in Harlingen had gelegen, waar het normaal gesproken altijd ligt. Of simpelweg als de wc-leiding niet lek was geweest.

Dan had het schip misschien geen tonnen schade opgelopen en had het bedrijf geen maanden inkomstenderving te lijden. Eigenaar Klaas Kramer is echter geen man van 'als...dan'-gedachten. Op eentje na. ,,Als onze twee Filipijnse bemanningsleden die aan boord waren, zaterdagavond al hadden geslapen, dan hadden we slachtoffers te betreuren gehad. Dat was vele malen erger geweest", relativeert hij de gebeurtenissen van afgelopen weekeinde.

Kramer, die een paar jaar geleden met zijn familie de hoofdrol speelde in de tiendelige NCRV-serie De Urker Vissers, zat zaterdagavond thuis op Urk, toen hij rond 22.30 uur werd gebeld door zijn twee Filipijnse bemanningsleden. ,,Ze waren in paniek. Er was water in het schip. Dit zijn mannen voor de visverwerking, dus die weten niet zoveel van het schip. Dat kun je ook niet van ze verwachten."

Geluk bij een ongeluk

In allerijl reed Kramer na dat paniektelefoontje samen met zijn machinist naar de haven van IJmuiden, waar het schip voor de werf lag. Op een redelijk ondiep deel. Dat mag een geluk bij een ongeluk heten, zegt de Urker visser. ,,Had de kotter op een dieper gedeelte van de haven gelegen, dan was er wellicht helemaal geen redden aan geweest", vermoedt Kramer.

Eenmaal in IJmuiden aangekomen kwam het water al tot halverwege de trap. Al snel stond de machinekamer onder water. Het duurste deel van het schip. Het eerste wat Kramer deed was 112 bellen. Samen met de brandweer van Kennemerland en Haarlemmermeer lukte het vervolgens om het schip weer drijvend te krijgen en met hoogwater op de werf te zetten.

Nieuwe machinekamer

De komende maanden moet vrijwel de gehele machinekamer vernieuwd. Alleen de hoofdmotor kan worden gerepareerd. De schade loopt in de tonnen en het herstel duurt zeker drie maanden is de eerste schatting. Gezamenlijk gaat het snel over een schadepost van een miljoen euro, denkt Kramer, waarvan de verzekering de reparatiekosten voor haar rekening neemt. ,,Maar het visverlet is voor onze eigen rekening. Ons bedrijf ligt zeker drie maanden op zijn kont."