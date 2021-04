Trucker Jelle Post (32) uit Urk vrijgesproken van drugssmokkel naar Engeland

Liefst 250 kilo cocaïne en 169 kilo ketamine drugs werden afgelopen zomer door de Britse douane gevonden in een lading bloemen in een vrachtwagen van de Urker bij de Kanaaltunnel in Frankrijk. Chauffeur Jelle P. werd direct opgepakt maar heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn.

Vader in Engeland

Geert Post, die momenteel nog in Engeland is, bepleitte als getuige in de zaak dat zijn zoon onschuldig is. Het is nog niet bekend of de aanklager in hoger beroep gaat. De aanklager heeft enkele weken de tijd om daar een besluit over te nemen.