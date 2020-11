Twaalf aanhoudingen bij rellen op Urk: ‘Levensgevaarlijk vuurwerk gebruikt’

Urkers balen van nieuwe onrust, ‘kleine groep die het voor de rest verpest’

29 november ,,Waar waren hun ouders?’’ ,,Als ik jong was had ik er misschien ook wel tussen gestaan.’’ Urkers kijken zondagochtend met gemengde gevoelens terug op de ongeregeldheden van de vorige avond. Er is kritiek op zowel de jeugd als de politie, maar ook begrip.