Twee bewoners van verpleeghuis op Urk overleden na corona-uitbraak

Op één verpleegafdeling van Talma Haven waren 14 van de 15 kwetsbare bewoners besmet geraakt. ,,We vermoeden dat het virus via een familielid van een bewoner is binnengekomen die na het bezoek een paar dagen later positief is getest”, vertelt Talma-directeur Wilfred Muller. ,,Demente ouderen zijn erg loperig en dan gaat de verspreiding helaas snel.” Ook 13 medewerkers van Talma Urk zijn positief getest.

Toename besmettingen

Op Urk neemt het aantal besmette personen nog steeds in rap tempo toe. De eerste week van november waren er 124 besmettingen, de week daarna zijn er 187 besmettingen bijgekomen en afgelopen zeven dagen waren er 280 besmettingen.

,,We zijn verreweg koploper van Nederland hiermee”, vertelde wethouder Freek Brouwer dinsdagavond bij een commissievergadering. Volgens hem zijn vooral jongeren op Urk besmet. De meeste besmettingen, zo’n twintig procent, zijn in leeftijd van 20 tot 29 jaar. 18 procent van de besmettingen is bij mensen tussen de 30 tot 39 jaar jaar.

Aandacht voor jongeren

,,We weten dat jongeren elkaar vaker opzoeken”, zegt wethouder Brouwer. ,,Het is een punt van aandacht hoe we daar de komende weekenden mee omgaan. Misschien kunnen wij alternatieven bieden.”

Volgens Brouwer houden mensen zich op Urk beter aan de regels. ,,Onze huisartsen zien bij het gedrag van mensen op Urk een kentering. De maatregelen worden serieus genomen. We zien meer mondkapjes. Per 1 december is het dragen van een mondkapje ook verplicht. We zien dat hier in winkels gelukkig meer aandacht voor is.”

Maatregelen

Naast de huidige landelijke maatregelen zijn op Urk het museum en zwembad tijdelijk gesloten vanwege de vele besmettingen. De gemeente is daarnaast gestart met een publiekscampagne waarbij bekende Urkers aan inwoners vragen om zich aan de regels te houden.

Bij het verzorgingshuis op Urk zijn extra maatregelen genomen omdat bezoekers zich niet goed aan de regels hielden. ,,Een deel van de bevolking op Urk denkt dat het maar een griepje is”, liet Muller van zorgorganisatie Talma eerder weten. ,,Soms liepen mensen bij onze locatie zo naar binnen. We willen dat mensen mondkapjes dragen, hun handen desinfecteren en zich registreren. We hebben daarom bij de entree vrijwilligers neergezet die mensen erop attent maken dat ze dit doen.”