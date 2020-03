Twee bewoners zorgwoningen op Urk overleden aan coronavirus

In appartementencomplex Het Ankerlicht is maandagnacht een 91-jarige vrouw gestorven. Eerder op de maandag overleed een 87-jarige man al in woonzorgcentrum Talma Het Dok op Urk. ,,Het is heel zwaar omdat deze coronaperiode veel onverwerkte rouwprocessen oplevert. Mensen kunnen niet afscheid nemen zoals ze misschien zouden willen”, vertelt directeur Muller van van Stichting Zorgcentrum Talma Urk.

Veiligheid

,,Het is echt crisistijd. In een hechte gemeenschap als Urk zijn inwoners altijd extra betrokken bij de stervensfase van mensen”, legt Muller uit. ,,Ook voor medewerkers is het erg lastig dat ze familie niet op een goede manier afscheid kunnen laten nemen van hun dierbaren, maar we moeten de veiligheid van andere bewoners en medewerkers in ogenschouw nemen.”

Volgens Muller is nu bewezen dat vier bewoners van zorglocaties van Talma Urk besmet zijn. Twee daarvan zijn overleden. ,,Vijf anderen die mogelijk contact met ze hebben gehad verplegen we uit voorzorg beveiligd in quarantaine met beschermende kleding. Na de maatregelen van de overheid vanwege corona dragen medewerkers al mondkapjes en beschermende kleding”, zegt Muller.

Scootmobiel

Hij weet niet hoe mensen besmet zijn geraakt. ,,Eén iemand die is overleden woonde in een aanleunwoning”, vertelt Muller. ,,Mensen konden ook nog met hun scootmobiel zelf op pad gaan. Thuiszorg van ons levert wel alleen zorg als er geen familie bij een cliënt van ons op bezoek is.”