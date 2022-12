Twee miljoen euro, maar geen visserman meer: ‘Het vreet aan je’

Halve vloot ligt aan wal door dure brandstof: ‘Dit is een ramp’

Door de hoge brandstofprijzen bevindt de Nederlandse visserijsector zich in zwaar weer. De helft van de vissersvloot vaart niet uit vanwege te hoge kosten. Voor 50 man van de visveiling in Urk is arbeidstijdverkorting aangevraagd.

28 mei