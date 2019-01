Twee vliegtuigen vol Urkers naar trainingskamp in Torremolinos

Jullie zijn maandag aangekomen, hoe is het daar?

,,Hartstikke mooi. Het is stralend weer met een strakblauwe lucht en bijna geen wind. Ik begrijp dat het in Nederland wel anders is. We zitten in een uitstekend hotel, vier sterren. Quick Boys zit hier ook. We hebben gisteravond lekker gegeten en een feestje gehad, het is een gezellige groep.’’

Met hoeveel Urkers zitten jullie daar?

,,We zijn met 130 mensen, 100 sponsors en een spelersgroep en technische staf van 30 mensen. We zijn met twee vliegtuigen hier gekomen. Dit is ons derde buitenlandse trainingskamp en de groep was nog nooit zo groot. In 2015 gingen we met 70 mensen naar Portugal, in 2017 met 90 mensen. Ook trainingskampen.nl, de organisator, heeft nog nooit zo’n megagroep meegemaakt. En die werken ook voor grote profclubs.’’

Waar houdt het op?

,,Ik weet het niet. Persoonlijk vind ik dit wel de limiet hoor. Kijk, er gaat veel werk zitten in zo'n reis. De voorbereiding duurt ongeveer een half jaar, je moet met ontzettend veel wensen rekening houden. Van de andere kant: er komen nog steeds sponsors bij, in 2018 ongeveer 30. In 2021 gaan we weer naar het buitenland en de kans bestaat dat er dan nóg meer mensen mee willen.’’

Haken er ook sponsors af?

,,Nee, dat is nog niet gebeurd in de periode dat ik voorzitter ben van de businessclub’’.

Hoe verklaart u de grote belangstelling?

,,Kijk, we gaan met eigen jongens naar het buitenland, jongens van Urk. Die werken in lokale bedrijven. Urk is een grote familie hè. Ook de goede organisatie speelt een rol hoor. Goed eten en drinken, goede faciliteiten. Je komt tot rust. Er zitten mensen in onze groep die dat wel kunnen gebruiken.’’

Wat kost deze trip per persoon?