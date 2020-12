Tweede verdachte van aanslag met vuurwerkbom op Urk hoort zes jaar cel eisen: ‘Goddeloze en lafhartige daad’

Werktuig

Bert van H. zei eerder dat hij juist een werktuig was van de ‘intimiderende’ S. Wat in het nadeel van S. spreekt is dat hij eerder is veroordeeld voor bezit van illegaal vuurwerk. Ook was hij uren voor de aanslag met dozen vuurwerk in de weer in het oude dorp. Een dorpsbewoonster zag dat en klaagde erover op Facebook. Aangenomen wordt dat de bom een vergelding was voor dit bericht, maar bezorgd werd op het verkeerde adres.