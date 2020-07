Urk bij vijf mooiste dorpen van Nederland

Scooterrij­der zwaarge­wond bij aanrijding tussen Urk en Tollebeek: traumaheli­kop­ter biedt hulp

19 juli Een scooterrijder is zondagmiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de Urkerweg tussen Urk en Tollebeek. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht.