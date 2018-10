Urk draagt bij aan nieuw Holocaust Namenmonument

Door het adopteren van de namen van de Joodse familie Kropveld gaat Urk bijdragen aan het realiseren van het nieuwe nationale Holocaust Namenmonument in Amsterdam. De Urker gemeenteraad ging donderdagavond unaniem akkoord met een motie die hiertoe was ingediend door de coalitiepartijen ChristenUnie, SGP en Hart voor Urk.

Het Holocaust Namenmonument is een initiatief van het Auschwitz Comité. Op het monument komen de namen van alle circa 102.000 omgekomen Joden, Sinti en Roma die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s vanuit Nederland zijn vervolgd en gedeporteerd naar concentratie- en vernietigingskampen en waarvan geen graf bekend is. Om het monument financieel mogelijk te maken is een regeling bedacht voor het adopteren van namen.

Koopmansgezin

Urk wil bijdragen omdat Israël Samuël Kropveld, zijn vrouw Hendrika en dochter Lea tot mei 1942 op het voormalige eiland woonden. Het koopmansgezin was in 1940 op Urk gekomen vanuit Amsterdam. Ook nadat duidelijk werd dat Joden onder het naziregime gevaar liepen ging het gezin niet in op aanbiedingen om onder te duiken.

In mei 1942 gaven de Kropvelds gehoor aan een bevel van de Duitse bezetter om zich te vestigen in de Amsterdamse Jodenbuurt. In maart 1943 werden zij gearresteerd en op transport gezet naar kamp Westerbork. Op 9 april werden de drie gezinsleden overgebracht naar concentratiekamp Sobibor, waar ze direct na aankomst werden vergast.

Historisch besef

“Door dit monument zullen ook de namen van de Urker slachtoffers van de Holocaust aan de vergetelheid worden onttrokken”, aldus CU-raadslid Meindert Bakker in een toelichting op de motie. “Daarbij draagt het monument bij aan het historisch besef waar oorlogen toe kunnen leiden en vormt het een aansporing voor reflectie en educatie over de Tweede Wereldoorlog. Een derde belangrijk argument is dat Urk zich nauw verbonden voelt met het Joodse volk.”