Urk en burgemeester willen nog zes jaar door met elkaar

Volgens Albert Woord, nestor van Urker gemeenteraad en voorzitter van de vertrouwenscommissie is Pieter van Maaren 'de juiste man op de juiste plaats'. ,,Een echte burgervader die de verbinding zoekt. Hij is een boegbeeld en is in staat de juiste contacten te leggen en onderhouden op de verschillende niveaus in onder andere de Urker samenleving."

Van Maaren noemde de raadsvergadering een voor hem 'bijzondere'. Hij is content met de steun van de politiek. En heeft er zin in om zich nog eens zes jaar in te zetten voor Urk en haar gemeenschap. ,,Urk is uniek. Ik voel me spreekwoordelijk als een vis in het water. Het is een eer en uitdaging om burgemeester op Urk te zijn."