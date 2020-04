Urk gaat meer handhaven na druk weekend

Zichtbaar aanwezig

“Dat houdt overigens niet in dat er per se meer boetes uitgeschreven worden. In de eerste plaats willen we vooral meer zichtbaar aanwezig zijn.” In het afgelopen weekend merkte de gemeente dat mensen in de openbare ruimte lang niet altijd rekening houden met de anderhalve meter afstand. “Als de politie buiten beeld is, gaat dat soms niet helemaal goed. Als de politie wél rondloopt is er niets aan de hand. Het is dus belangrijk dat wij - politie, boa's en toezichthouders van de gemeente - zichtbaar op straat aanwezig zijn.”