Urk grijpt stevig in na dreiging van rellen: noodverordening gaat dágen gelden, politie treedt strenger op

videoDe gemeente Urk neemt, in overleg met de politie en het OM, opnieuw maatregelen om rellen te voorkomen. Vanaf vanavond tot met 10 februari - gedurende de periode van de avondklok- is een deel van de bebouwde kom van het dorp aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren.

Het besluit volgt nadat er opnieuw online wordt opgeroepen tot rellen en het afsteken van vuurwerk. Naast de maatregel om een deel van het dorp tot veiligheidsrisicogebied aan te wijzen, die ruim anderhalf week duurt, komen er voor dit weekeinde nog een paar maatregelen bovenop. Vanaf vanmiddag 16.00 uur tot en met zondag 31 januari 03.00 uur heeft burgemeester Cees van den Bos een noodverordening voor de hele gemeente afgekondigd. Daarmee kan iedereen die er geen belang bij heeft om op Urk te zijn, weggestuurd worden.

Alcohol en toeters verboden

Ook wordt het met de noodverordening verboden om op bouwwerken of in gebouwen te klimmen, en is het drinken van of het bij je hebben van alcohol, radio's, geluidsboxen, toeters en megafoons verboden. Wie de noodverordening overtreedt riskeert een boete van 4350 euro of drie maanden cel.

Ook zet Urk op verschillende plekken opnieuw cameratoezicht in. De camera's staan aan op het winkelcentrum Urkerhard, bij de Tourist Info in de haven en op de rotonde op de Staartweg/ Nagel.

Opnieuw rellen aangekondigd

De burgemeester neemt de maatregelen omdat er opnieuw online wordt opgeroepen om gedurende de periode dat de avondklok van kracht is, te gaan rellen en vuurwerk af te steken. In die oproepen wordt er volgens de gemeente gesproken over weer andere locaties dan waar eerder rellen waren. Om verplaatsing van groepen en rellen te voorkomen, wordt een deel van de bebouwde kom van het dorp nu aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Eind november gold de maatregel ook gedurende het hele weekeinde.

Naast deze preventie maatregelen zet de gemeente samen met de politie en het OM ook meer handhaving in op het naleven van de avondklok en tegen groepsvorming en op het harder straffen van daders voor ongeregeldheden.

Brief

In een brief die de inwoners van Urk vandaag kregen, roept Van den Bos ouders op om hun kinderen tijdens de avondklokuren thuis te houden. Hij hoopt dat dat kan worden voorkomen dat er opnieuw met harde hand moet worden ingegrepen. In de brief wijst de burgervader er ook op dat criminele relschoppers mogelijk strenger gestraft kunnen worden.

De gemeente roept ook inwoners nogmaals op om zich aan te sluiten bij de ouderwacht. Tijdens eerdere weekenden ging een groep van ouders de straat op om jongeren aan te spreken.

Voor een via twitter aangekondigde fakkel en lampionnenoptocht voor kinderen morgenavond, als vreedzaam protest tegen de rellen, wordt door de gemeente geen vergunning afgegeven.

Deze video werd deze week gemaakt: