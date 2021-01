Urk grijpt voor langere tijd stevig in na dreiging van rellen: politie krijgt extra mogelijkheden in hele dorp

VIDEO GGD beraadt zich op nieuwe teststraat Urk: ‘We stellen voorwaar­den aan veiligheid’

25 januari GGD Flevoland beraadt zich op een verder verblijf op Urk. De coronateststraat in de haven is zaterdagavond door jongeren in brand gestoken. ,,Uitgangspunt is dat we op Urk blijven. Maar we stellen voorwaarden aan veiligheid en vandalismebestendigheid. We moeten met de gemeente in overleg”, zegt woordvoerder Sven van der Burg.