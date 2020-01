Urk hard op weg naar 30.000ste inwoner, gemeente bereidt zich voor

Bakker ontving afgelopen jaar de 21.000ste inwoner van het vissersdorp. In haar eerste nieuwjaarstoespraak zei ze maandag dat de ambitie om verder te groeien keihard overeind blijft staan. Dat zorgt voor ‘uitdagingen’ op het gebied van huisvesting, maar ook van bijvoorbeeld de ontsluiting en voorzieningen, liet ze weten. ,,Wat is er nodig om de groei en verandering van Urk te kunnen blijven faciliteren?’’ De gemeente komt met een plan voor de lange termijn, kondigde ze aan.

Een ding is zeker: Urk wil een zelfstandige gemeente blijven. Al is samenwerking met omringende gemeenten, de provincie en Regio Zwolle daarvoor noodzakelijk. ,,Urk kan het in deze tijd niet meer alleen!’’ aldus Bakker.

Onbetaalbaar

Punt van zorg is de afvalinzameling, stipte ze aan. ,,We kunnen niet langer alles in de grijze container blijven gooien. Dan wordt het onbetaalbaar. Om de verwerking van ons afval betaalbaar te houden, moet er echt iets veranderen in het gedrag.’’ Ook ging ze in op verdrietige zaken die zich afgelopen jaar voordeden, zoals het explosief dat voor grote schade zorgde in een woning en het zinken van de kotter UK165, waarbij de twee opvarenden omkwamen.