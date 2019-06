Urk heeft laagste werkloosheid van Nederland: ‘Urkers werken veel en hard’

Uit de meest recente CBS-cijfers blijkt dat slechts 0,7 procent van de Urker beroepsbevolking een WW-uitkering krijgt. Daarmee is Urk de gemeente met verhoudingsgewijs het minst aantal werklozen. Het vissersdorp scoort traditiegetrouw goed trouwens. ,,Urkers werken veel en hard’’, zegt De Vries. ,,En ze maken lange dagen. Een overuurtje is heel normaal’’. Nee, thuis zitten is niet gebruikelijk in het vissersdorp. ,,Dan is er iets mis met je, fysiek bijvoorbeeld.’’ De plaatselijke economie is ‘booming’, geeft hij aan. ,,Er wordt veel gebouwd, de arbeidsmarkt schreeuwt om personeel. Dat zie je aan het aantal vrouwen dat tegenwoordig werkt op Urk. Al speelt de emancipatie misschien ook mee’’.

Quote De arbeids­markt is uitgeput. Er zijn ontzettend veel vacatures Eef de Vries , Gemeente Urk

Opvallend is dat het aantal uitkeringen op Urk afgelopen jaar is gestegen (met ruim 12 procent), als enige gemeente in Flevoland. De Vries heeft hier geen verklaring voor. ,,Dat cijfer lijkt me te verwaarlozen. Echt, de arbeidsmarkt is uitgeput. Er zijn ontzettend veel vacatures’’. Wel zorgt de Brexit-discussie voor ‘enige hoofdpijn’, vult hij aan. Dit kan een negatieve invloed hebben op de visserij.

