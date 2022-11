Urk houdt met camera’s live toezicht op rotonde na nieuwe rellen met grote groep jongeren

Eigenares­se van Urker ‘protest­kot­ter’ is het gezicht van BBB in Flevoland: ‘Stikstof is het belangrijk­ste onderwerp’

Ze maakt zich al jaren sterk voor de visserij en daar komen de boeren nu bij. Anja Keuter (46) uit Urk is kandidaat-lijsttrekker voor de BoerBurgerBeweging (BBB) in Flevoland. Ze heeft ambities, droomt al van een zetel in de Tweede Kamer. ,,Wat er nu zit dat vind ik zo’n kleuterklas. Ga eens crisissen oplossen in plaats van dat constante bekvechten.’’

25 oktober