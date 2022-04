Urk is trots op werkgevers van KNRM-leden (en dat mag gezien worden)

Dit zijn de thema’s waar raadsleden volgens jullie de komende vier jaar mee aan de slag moeten

Als het aan de lezers van de Stentor ligt, gaat in de gemeenteraden in Oost-Nederland de komende vier jaar veel aandacht naar woningmarkt, duurzaamheid en jeugdzorg. Dat blijkt uit een peiling onder de lezers over de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

12 maart