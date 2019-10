Urk knokt voor behoud tweede ambulance: ‘We liggen excentrisch’

Het ongeval zaterdagmiddag op Urk, waarbij een jongetje van 3 om het leven kwam, laat zien hoe belangrijk meerdere ambulances zijn voor het vissersdorp, zegt CDA-raadslid Marjanne Romkes-Fokken (CDA). ,,De ambulance was snel ter plaatse. Dat is ook noodzakelijk als elke seconde telt’’. Twee ambulances is het absolute minimum, zegt Romkes. Als er een bijvoorbeeld onderweg is naar Zwolle, moet er ook nog een andere beschikbaar zijn voor noodsituaties. Over de voorbeelden van noodzaak die de minister vraagt: ,,Moeten we gaan turven of zo? Een ambulance is gewoon te weinig.’’ Het raadslid woont nabij de plek waar het kind om het leven kwam. ,,Als hij nog een kans had gehad, was het cruciaal dat die ambulance er zo snel kon zijn.’’ Zelf zat ze de nacht ervoor met haar kind in het ziekenhuis na een val de trap. Om het anderhalf uur moest het kind wakker worden gemaakt. Dat kon in eerste instantie ook thuis. ,,Maar toen ik zei dat ik van Urk kwam, moesten we blijven. Als we naar huis gingen en terug moesten komen, zou het allemaal te lang duren.’’