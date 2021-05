Urk krijgt als laatste Flevolandse gemeente eigen vaccinatielocatie van GGD in sporthal

Voorstel voor hijsen vlag van Israël bij gemeente­huis op Urk: ‘Gewelds­golf onaccepta­bel’

17 mei De gemeenteraad van Urk gaat een voorstel van de lokale PVV bespreken om een vlag van Israël te hijsen bij het gemeentehuis. De fractie wil de vlag van het land in het Midden-Oosten naast de Urker vlag hangen ‘als teken van medeleven, respect en broederschap’ in de strijd die in het land is losgebarsten.