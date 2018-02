Urk krijgt één locatie voor begeleid wonen

Philadelphia zoekt een andere locatie voor mensen die nu in de Schotbalk wonen, en voor tien nieuwe cliënten is nog helemaal geen woonplek beschikbaar. Zorggroep Oude en Nieuwe Land wil graag andere plek voor 't Kompas en de mensen die daar wonen. Het moet een thuis worden voor mensen met dementie en onbegrepen gedrag, stelt de zorggroep. Een woonvoorziening waar ingewikkelde zorg kan worden geleverd.

Hoogwaardige zorg

Philadelphia en de zorggroep praten met gemeente Urk en een woningcorporatie over de mogelijkheden. Dit jaar moeten de plannen worden gemaakt, zodat eind 2019 de nieuwe locatie beschikbaar is. ,,Als thuis wonen niet meer lukt, willen we dat Urkers ook in de toekomst toegang hebben tot hoogwaardige, specialistische zorg en behandeling'', laat Frank Kodde weten, als lid van de Raad van Bestuur van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Hij is blij met de samenwerking met Philadelphia. Een intentieverklaring moet nog worden ondertekend.