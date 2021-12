Urk trekt coronateugels jeugdhonken aan: dreiging van flinke boete als ze weer in de fout gaan

Steeds meer inwoners van de Biblebelt laten zich vaccineren

Relatief veel inwoners van de Biblebelt hebben zich in de afgelopen weken laten inenten tegen het coronavirus. De opkomst bij de vaccinaties stijgt in sommige delen van dat gebied sneller dan in de rest van het land, komt naar voren uit wekelijkse cijfers van het RIVM. In de Biblebelt, waar veel gereformeerde mensen wonen, zijn in de afgelopen maand veel mensen besmet geraakt.

