Urk trekt zich niets aan van kritiek op Zeeheldenwijk: ‘Niet opnieuw discussie’

,,Ik vraag mij af of een zeeheldenwijk bijzonder is”, stelt wethouder Gerrit Post vrijdag, bij de ondertekening van de contracten en onthulling van het bouwbord voor de Michiel de Ruyterbrug over de Urkervaart. ,,Als je aan een kleuter op school vraagt wie een zeeheld is, zegt hij meteen Michiel de Ruyter. Daarom vernoemen we een brug en een allee naar deze zeeheld. Wij zijn heel blij dat we een zeeheldenwijk bouwen, waarmee we de zeehelden van weleer gaan herdenken.”