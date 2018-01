Urk wederom uitschieter in landelijke geboortecijfers

Op Urk zijn afgelopen jaar wederom relatief de meeste baby’s geboren: 20,3 per 1.000 inwoners. En daar waar landelijk het aantal geboortes in 2017 juist daalde ten opzichte van 2016, was er op Urk sprake van bijna 10 procent groei.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De cijfers laten zien dat er vorig jaar zo’n twee procent minder baby’s zijn geboren in Nederland dan in 2016. In totaal waren dat ruim 169.000 duizend kinderen. In alle provincies behalve Gelderland en Utrecht daalde het aantal. In Gelderland bleef het aantal gelijk, in Utrecht werd een lichte stijging (0,8 procent) geconstateerd.

Biblebelt

Urk had, net zoals in alle eerdere jaren, met ruim twintig baby’s per duizend inwoners wederom het hoogste geboortecijfer. Met een inwonersaantal van ruim 20.000 kwamen hier zo'n 410 kinderen ter wereld. Ook in andere Biblebelt-gemeenten zoals Staphorst lag het aantal geboren kinderen - 14 per 1.000 inwoners - fors boven het landelijk gemiddelde van ongeveer tien.

In de grotere gemeenten in de regio, zoals Zwolle (11,4), Apeldoorn (9,4), Deventer (9,9), Lelystad (10,1), Zutphen (8,3) en Noordoostpolder (11), lag het aantal geboortes per duizend inwoners dicht bij het landelijk gemiddelde.

Oudere moeders