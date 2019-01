Urk werkt aan sanitair voor truckers

video Wees voorbereid: de eerste échte storm is op komst

6:45 De eerste storm in bijna een jaar tijd geeft overlast in Flevoland. Het is onverstandig om dinsdag met een lege vrachtwagen of aanhangwagen de weg op te gaan. De provincie krijgt te maken met zware windstoten, verwacht meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline.