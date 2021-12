Urk-wethouder Gerrit Post stopt na verkiezingen: 'Het dorp kan vooruit'

Nieuwbouw brandweer­ka­zer­ne op Urk stap dichterbij, maar valt duurder uit

De nieuwbouw van de brandweerkazerne op Urk valt duurder uit dan verwacht. Er is een ontwerp gemaakt en duidelijk is geworden dat de bouwkosten 4,6 miljoen euro zijn. Dit is 4 ton meer dan eerder begroot. Oorzaak zijn de stijgende bouwkosten. Het gebouw, waardoor ook dorpen in Noordoostpolder sneller bereikbaar zijn, moet er in 2023 staan.

30 november