Urk wil door met huidige coalitie van CU, HvU en SGP

De drie partijen hebben gezamenlijk 12 van de 19 zetels. Informateur Grandia sprak in de afgelopen week met de fractievoorzitters van alle zes partijen. Vier van hen geven de voorkeur aan een doorstart van de huidige coalitie. Dit college heeft het vier jaar lang goed gedaan, stellen zij. Een alternatief is om het trio aan te vullen met Gemeentebelangen (2 zetels).

Twijfels

Wel is getwijfeld aan de rol van de SGP. De partij verloor tijdens de verkiezingen 2 zetels. Informateur Grandia schrijft in zijn verslag: ,,De oorzaak van dit verlies lijkt meer te zijn gelegen in de interne onrust en afsplitsing die zich binnen de SGP heeft voorgedaan, dan dat dit moet worden geduid als een tik op de vingers vanwege het gevoerde collegebeleid."