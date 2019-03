Urk wil spookhuizen te lijf met ‘Polenhotel’ buiten het centrum

Buurtbewo­ner zag gevecht op Urk: Het was heel overweldi­gend

12 maart ,,Ik wist eerst niet wat er gaande was, ik hoorde alleen maar veel knallen. Vuurwerk.’’ Buurtbewoner W.* is zich gek geschrokken door de massale vechtpartij op Urk maandagavond. ,,Ik ben even buiten gaan kijken, maar ik durfde niet te ver.’’