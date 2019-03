Urk wil veiliger dorp zonder lijnbussen

Het gevolg is dat er twee grote buspleinen komen. Eentje aan de Singel, in de buurt van het gemeentehuis. De ander aan de Urkerweg, nabij de rotonde met de Ransuil. Buurtbusjes nemen de ronde langs de haltes in het dorp over. De schatting is dat ongeveer vijftig vrijwilligers nodig zijn om de dienstregeling over te nemen.

December 2020

Het is de grootste verandering in de toekomstvisie op het openbaar vervoer op het voormalige eiland. Die moet in december 2020 werkelijkheid worden, als het aan wethouder Gerrit Post ligt. Hoewel raadsleden benieuwd zijn naar de praktische uitwerking, zijn ze tevreden dat de lijnbussen uit het dorp verdwijnen.

Quote Laten we dankbaar zijn dat er weinig ongelukken zijn op Urk Gerrit Post, Wethouder ,,Soms houd je je hart vast", vindt SGP’er Jan Willem Bakker. Het gaat dan vooral om de ritten als basisscholen aan of uit gaan. Er zijn dan veel kinderen op de weg. ,,Laten we dankbaar zijn dat er weinig ongelukken zijn op Urk als grote bussen langs de Frits Bodeschool, Julianaschool en De Vuurbaak rijden", zegt wethouder Post.

Rechtstreeks