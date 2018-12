Urk wil volgend jaar proef met vrijwillige vuurwerkvrije zones

Van Maaren reageerde hiermee op vragen van de SGP, die er bij hem op aandrong de Urker gemeenschap te vragen om ouderen te ontzien tijdens het afsteken van vuurwerk. Dat gaat de burgmeester doen in een column, zegde hij toe. „Deze mensen zitten rechtop in de stoel of in bed als er vuurwerk afgaat. Ze hebben er geel veel last van. Ik snap dat mensen vuurwerk willen afsteken, maar doe dat niet op die plekken”, aldus Van Maaren.

Voorbeeld

Keerzijde

„Met name in buurten waar veel ouderen of mensen met een beperking wonen gaan we kijken of we er iets kunnen organiseren”, aldus Van Maaren. „Daar zit wel een keerzijde aan, want je moet ook niet een buurtwacht hebben die als een soort politie optreedt. Dus er zit wel wat voorwerk aan , maar we gaan er mee aan de slag.”