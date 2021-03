Urker (35) aangehouden na aanrijden van verslaggever op grimmige zondag

Flevoland-promotor Rinkje Tromp: ‘Onderne­mers, er komt een betere tijd, zorg dat je klaar bent’

13 maart Van de polder naar Portugal. Rinkje Tromp (55) houdt het na 14 jaar voor gezien als Flevoland-promotor en gaat voor een tijdje in Zuid-Europa wonen met haar man. De scheidend directeur-bestuurder van Visit Flevoland over het toerisme in de regio en de invloed van corona. ,,We zeggen tegen ondernemers: nu is het moeilijk, maar er komt een betere tijd. Zorg dat je klaar bent.’’