Urker beroepsvisser opgepakt voor visstroperij

Wat is visstroperij?

Het vissen met staande netten of fuiken zonder de verplichte vismerken of jonen wordt gezien als illegale visserij omdat niet te controleren is of degene die de netten heeft uitgezet daar de benodigde toestemming voor heeft. Visstroperij is schadelijk voor het milieu, voor de natuur en voor de mens. Visstroperij beschadigt watergebieden, verstoort de visstand en vermindert het aantal planten en dieren in wateren en plassen. Ook is visstroperij nadelig voor de beroepsvisserij en de sportvisserij.

Het vissen zonder vergunning of het niet voldoen aan de voorwaarden hiervan wordt gezien als een economisch misdrijf, met een maximale straf van 6 jaar gevangenis.